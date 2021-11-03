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कौर ने बताया कि प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों की कमी, सर्दियों के दौरान अभियान के अस्थायी रूप से बंद रहने और इसे लागू करने के लिए उपयुक्त एजेंसियों के अभाव के कारण श्रीनगर में नसबंदी कार्यक्रम को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए अगले एक महीने के भीतर डॉक्टरों की भर्ती करने जा रही है और फरवरी से पहले पूरा स्टाफ तैनात कर दिया जाएगा।उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कदम से अगले छह महीनों में श्रीनगर में आवारा कुत्तों की आबादी में उल्लेखनीय कमी आएगी। कौर ने बताया कि जम्मू में यह कार्यक्रम लगभग एक दशक से चल रहा है, जबकि श्रीनगर में दो-तीन साल पहले शुरू होने के बावजूद सर्दियों में चार महीने तक काम बंद रहने और उपयुक्त एजेंसियों की कमी के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके।उन्होंने कहा कि वर्तमान में नगर निगम सीमित क्षमता के साथ अपने आंतरिक संसाधनों पर निर्भर है और नसबंदी सर्जरी के लिए पशु चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिनमें से कुछ को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त लखनऊ के प्रशिक्षण केंद्र में भेजा जा रहा है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कुत्तों को सामूहिक रूप से मारने के आरोपों सहित कई शिकायतों के बाद पहले नियुक्त दो एजेंसियों को हटा दिया गया था और तब से कोई नई एजेंसी आगे नहीं आई है।आयुक्त सचिव ने आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी के लिए गैर-जिम्मेदाराना ढंग से पालतू जानवर रखने, उन्हें सड़कों पर छोड़ देने और अपंजीकृत प्रजनन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कई लोग शौक में कुत्ते घर ले आते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जिम्मेदारी का अहसास होने पर उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। कौर ने कहा कि पालतू जानवरों के मालिकों और ब्रीडरों के लिए नगर निगम के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में इसका सख्ती से पालन नहीं होने के कारण जानवरों को छोड़ने की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस समस्या से निपटने के लिए पालतू जानवरों के पंजीकरण, अवैध ब्रीडरों के खिलाफ कार्रवाई, गोद लेने के शिविर लगाने और जन-जागरूकता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।