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अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के अनुसार रैनावाड़ी के कलवाल मोहल्ला स्थित एक आवासीय घर के भूतल में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही रैनावाड़ी फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियों और कर्मियों को तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया। दमकल कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया और इसे मकान की ऊपरी मंजिलों व आसपास के घरों में फैलने से रोक लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों और नुकसान का पता लगाया जा रहा है।

श्रीनगर। शहर के रैनावाड़ी इलाके में रविवार को एक रिहायशी मकान में आग लगने की घटना सामने आई। इस पर दमकल विभाग ने समय रहते काबू पा लिया।