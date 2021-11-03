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एक बयान में लोन ने कहा कि शिक्षा जगत पिछली एक सदी में विकसित हुई सार्वभौमिक प्रणालियों और परंपराओं से चलता है, जिन्हें राजनीतिक हितों को साधने के लिए बनाए गए कानूनों के जरिए फिर से परिभाषित नहीं किया जा सकता। सरकार के तरीके पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार के गैर-शैक्षणिक आईएएस अधिकारियों द्वारा बनाए गए कानून एक नई शैक्षणिक प्रणाली का आविष्कार नहीं कर सकते।लोन ने तर्क दिया कि केवल कानून बनाकर शैक्षणिक उत्कृष्टता हासिल नहीं की जा सकती बल्कि इसके लिए एक विश्वविद्यालय को स्थापित शैक्षणिक योग्यताओं और संस्थागत आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मजबूरियों से निपटने के लिए कानून बनाना शैक्षणिक उत्कृष्टता का विकल्प नहीं हो सकता और एक ''शैक्षणिक रूप से निष्प्राण'' विश्वविद्यालय कभी भी उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर सकता।सरकार के कानूनी औचित्य पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार की कानून की किताबों में लिखी कोई भी बात एक ''हास्यास्पद व्यवस्था'' को शैक्षणिक पवित्रता प्रदान नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार भले ही कानूनी रूप से सही होने का दावा करे, लेकिन शैक्षणिक रूप से वह पूरी तरह गलत है। उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय का आकलन देश और दुनिया के स्थापित लॉ विश्वविद्यालयों के मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए न कि सरकार के अपने मनमाने मानदंडों से।परियोजना को लेकर सबसे बुनियादी सवाल उठाते हुए लोन ने पूछा कि आखिर इसका कैंपस कहां है और कक्षाएं कहां लगेंगी। विश्वविद्यालय के मुख्यालय और उसके वास्तविक कैंपस के बीच विभाजन को औपचारिक रूप देने के खिलाफ चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था जारी रखना संस्थान के लिए विनाशकारी साबित होगा और कानूनी रूप से सही होने की आड़ में ''शैक्षणिक हत्या'' को उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके विकल्प के रूप में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने सरकार से ''छल की रणनीति'' छोड़ने और व्यावहारिक भौतिक सीमाओं के भीतर दो अलग-अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने आग्रह किया कि ऐसे बेहतरीन संस्थान बनाए जाएं जो अनुसंधान और रचनात्मकता की संस्कृति में निवेश करें। प्रस्तावित व्यवस्था पर अपनी सबसे तीखी टिप्पणी करते हुए लोन ने इसे जन्म से पहले ही एक होनहार शैक्षणिक संस्थान की ''इच्छामृत्यु'' करार दिया।