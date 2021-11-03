विज्ञापन

सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बेग ने कहा कि मुख्यालय और कैंपस दो अलग-अलग चीजें हैं, इन्हें आपस में नहीं मिलाना चाहिए। उन्होंने जम्मू-कश्मीर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 3(5) का हवाला देते हुए कहा कि इस प्रावधान के तहत यूनिवर्सिटी कई कैंपस खोल सकती है लेकिन उसका मुख्यालय बडगाम ही रहेगा।उन्होंने कहा कि बडगाम मुख्यालय ही रहेगा, जम्मू या कहीं और कैंपस स्थापित करने से इसका दर्जा न तो बदलता है और न ही कम होता है। कैंपस यूनिवर्सिटी की पहुंच बढ़ाता है, मुख्यालय की जगह नहीं लेता। बेग ने सवाल उठाने वालों को कहा कि आरोप लगाने से पहले एक्ट के प्रावधानों को पढ़ लें। अतिरिक्त कैंपस खोलने से यूनिवर्सिटी का विस्तार होगा, मुख्यालय का दर्जा नहीं बदलेगा।