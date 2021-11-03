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पशु चिकित्सा व्यवस्था और पशु देखभाल गतिविधियों का नेतृत्व डॉ. गौरव, डॉ. परमीतपाल सिंह और डॉ. कैसर ने एसएमसी के पशु चिकित्सा प्रभाग के अन्य कर्मचारियों के साथ किया। बीएसएफ और सीएपीएफ का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष अतिथियों ने भी भाग लिया, जो पशु कल्याण के प्रति व्यापक संस्थागत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शिविर में इच्छुक गोद लेने वालों को टीकाकृत, नसबंदी किए गए और गोद लेने योग्य कुत्तों और बिल्लियों को अपने घरों में लाने का अवसर मिला। जिम्मेदार पालतू पालन को सुविधाजनक बनाने के लिए गोद लेने वालों को आवश्यक पालतू देखभाल वस्तुओं वाली गोद लेने की किट भी प्रदान की गईं। कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण आकर्षण पशु कल्याण कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और समर्पित एसएमसी कर्मियों, जिनमें पशु संचालक भी शामिल हैं, का सम्मान था। उन्हें जानवरों की देखभाल और कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, करुणा और अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

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श्रीनगर। पशु कल्याण को बढ़ावा देने और करुणा व जिम्मेदार पालतू पालन की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत श्रीनगर नगर निगम ने टेंगपोरा श्रीनगर स्थित अपने एनिमल केयर शेल्टर में कुत्तों और बिल्लियों के लिए गोद लेने का शिविर आयोजित किया। कार्यक्रम में आवास एवं शहरी विकास विभाग की सचिव मंदीप कौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। एसएमसी के संयुक्त आयुक्त सुहैल उल इस्लाम के अलावा अन्य संयुक्त आयुक्त और निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।