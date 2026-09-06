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Srinagar News: आगामी विधानसभा सत्र में टीईटी पर प्रस्ताव लाएगी सरकार -इत्तू

Sun, 06 Sep 2026 01:08 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:08 AM IST
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jammu kashmir news
श्रीनगर। शिक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने शनिवार को कहा कि सरकार जम्मू और कश्मीर विधानसभा के आगामी विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पर प्रस्ताव लाएगी। मंत्री ने यहां शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही।
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शिक्षकों, शिक्षाविदों, छात्रों, वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षा क्षेत्र के अन्य हितधारकों की सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने शिक्षकों को राष्ट्र के मशाल वाहक के रूप में वर्णित किया। यह कहते हुए कि उनका योगदान कक्षाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है क्योंकि वे पीढ़ियों के चरित्र, आकांक्षाओं और मूल्यों को आकार देने में मदद करते हैं। मंत्री ने कहा शिक्षक केवल ज्ञान प्रदान नहीं कर रहे हैं, वे दिमाग को आकार दे रहे हैं, मूल्यों का पोषण कर रहे हैं और उन नागरिकों को तैयार कर रहे हैं जो हमारे समाज के भविष्य का निर्माण करेंगे। इसलिए राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस शिक्षण बिरादरी के समर्पण, प्रतिबद्धता और बलिदान को स्वीकार करने का अवसर प्रदान करता है। मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों को शिक्षा प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक के रूप में मान्यता देती है और एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहां शिक्षक गरिमा, आत्मविश्वास और व्यावसायिक उत्कृष्टता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार, स्कूल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, नवीन शिक्षण पद्धतियों को अपनाने और छात्रों के समग्र विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
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उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि जम्मू और कश्मीर के हर हिस्से में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पर्याप्त सीखने के अवसरों तक पहुंच प्राप्त हो। शिक्षण समुदाय से संबंधित मुद्दों का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों और आकांक्षी शिक्षकों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं के प्रति सचेत है और उचित संस्थागत प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्हें संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि सरकार जम्मू और कश्मीर विधानसभा के आगामी सत्र में टीईटी पर एक प्रस्ताव लाएगी। मामले से जुड़ी चिंताओं की जांच की जाएगी और उचित प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने शिक्षकों से शैक्षिक परिवर्तन में सबसे आगे रहने का आह्वान किया और उनसे छात्रों में जिज्ञासा, रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया।
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मंत्री ने शिक्षकों, अभिभावकों और समुदायों के बीच संबंध को मजबूत करने के महत्व पर भी जोर दिया। कहा कि एक बच्चे का विकास एक साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को छात्रों को न केवल शैक्षणिक ज्ञान से बल्कि आत्मविश्वास, करुणा, अनुशासन और समाज में सार्थक योगदान करने की क्षमता से भी लैस करना चाहिए। शिक्षा की बदलती प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने शिक्षकों को शिक्षण के मानवीय और मूल्य-आधारित आयामों को बनाए रखते हुए प्रौद्योगिकी और आधुनिक शैक्षणिक उपकरणों का प्रभावी उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। मंत्री ने जम्मू और कश्मीर के कठिन और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवारत शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। भौगोलिक और रसद चुनौतियों के बावजूद शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने में उनके समर्पण को स्वीकार किया।

शिक्षकों को किया सम्मानित
त्री ने कहा कि सरकार शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और वास्तविक चिंताओं को संरचित और समयबद्ध तरीके से संबोधित करने के लिए शिक्षण बिरादरी और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ना जारी रखेगी। मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए नम्रता शर्मा, अमोल शर्मा, अभिनव गुप्ता, अनीता रानी, जगत देव सिंह, संदीप कुमार, कुलबीत सिंह, रियाज अहमद खान, तौहीद परवेज, राबिया मुख्तार, गुलाम मोहम्मद डार, मुजफ्फर अहमद वानी, जावेद अहमद राथर, अल्ताफ अहमद भट, तौफीक अली, शौकत हुसैन भट (व्याख्याता), डॉ. समीना वानी (प्रधानाचार्य), बधर सिंह (व्याख्याता), शाहिद कुरैशी (वरिष्ठ व्याख्याता) और अनवर खान (प्रधानाचार्य) सहित उत्कृष्ट शिक्षकों को भी सम्मानित किया और शिक्षक दिवस पर पूरी शिक्षण बिरादरी को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर बोलते हुए, निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर, नसीर अहमद वानी ने एक प्रबुद्ध, जिम्मेदार और प्रगतिशील समाज के निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
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