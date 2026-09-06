कश्मीर फिल्म फेस्टिवल के लिए 92 देशों से लगभग 1,100 फिल्में मिलीं : बुखारी

विज्ञापन

श्रीनगर। कश्मीर के संयुक्त निदेशक (सूचना) सैयद शाहनवाज बुखारी ने शनिवार को बताया कि आने वाले कश्मीर फिल्म फेस्टिवल के लिए 92 देशों से लगभग 1,100 फिल्में मिली हैं। फेस्टिवल के बारे में बात करते हुए बुखारी ने कहा कि स्क्रीनिंग के लिए 40 से ज्यादा देशों की 135 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो इस इवेंट के लिए दुनिया भर से मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स को दिखाता है। उम्मीद है कि यह फेस्टिवल दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को अपना काम दिखाने और कश्मीर को फिल्म, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक उभरते हुए डेस्टिनेशन के तौर पर बढ़ावा देने का मंच देगा। कई देशों के फिल्म निर्माताओं की भागीदारी और एंट्रीज को ग्लोबल फिल्म कम्युनिटी के साथ कश्मीर के जुड़ाव को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है।