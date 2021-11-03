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याचिकाकर्ता गनी ने अदालत में दलील दी थी कि उसके खिलाफ लगाए गए हिरासत के आधार अस्पष्ट और ठोस विवरणों से रहित थे, जिसके कारण वह इनके विरुद्ध प्रभावी और उचित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने से वंचित रह गया।

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने श्रीनगर के एक निवासी की जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत की गई निवारक हिरासत को रद्द करते हुए उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि हिरासत के आधारों की अस्पष्टता हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि की जड़ पर प्रहार करती है, जिससे पूरा आदेश ही अमान्य हो जाता है। न्यायमूर्ति संजय धर की पीठ ने जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर द्वारा 7 मई, 2025 को पारित हिरासत आदेश को चुनौती देने वाली अब्दुल हमीद गनी की याचिका को स्वीकार कर लिया। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि गनी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो उसे निवारक हिरासत से तुरंत रिहा किया जाए।