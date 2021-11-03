Srinagar News: लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना ने लेह में 10वें पेनकैक सिलाट फेडरेशन कप का उद्घाटन किया
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:38 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:38 AM IST
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लेह। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को लेह के एनडीएस इंडोर स्टेडियम में 10वें पेनकैक सिलाट फेडरेशन कप 2026 का उद्घाटन किया। 19 से 21 सितंबर तक आयोजित हो रही इस तीन दिवसीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी की टीमें भी प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं।
सक्सेना ने खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के लिए अवसरों को बढ़ाने के प्रशासन के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने नई लद्दाख खेल नीति 2026, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण तथा बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं और खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों से लद्दाख में खेल पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है और स्थानीय होटल, होमस्टे, टैक्सी संचालकों, रेस्तरां, गाइड तथा छोटे व्यवसायों के लिए आर्थिक अवसर पैदा होते हैं।
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खिलाड़ियों से समर्पण और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का आग्रह करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व, टीम भावना, आत्मविश्वास और मजबूती विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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सक्सेना ने खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के लिए अवसरों को बढ़ाने के प्रशासन के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने नई लद्दाख खेल नीति 2026, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण तथा बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं और खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया।
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उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों से लद्दाख में खेल पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है और स्थानीय होटल, होमस्टे, टैक्सी संचालकों, रेस्तरां, गाइड तथा छोटे व्यवसायों के लिए आर्थिक अवसर पैदा होते हैं।
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खिलाड़ियों से समर्पण और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का आग्रह करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व, टीम भावना, आत्मविश्वास और मजबूती विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।