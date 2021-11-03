Srinagar News: डल व ललित घाट के आसपास सफाई का लिया जायजा
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:32 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:32 AM IST
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर झील संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष खुर्शीद अहमद शाह ने वीरवार को 7 से 10 सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाले पहले अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संबंध में एसकेआईसीसी के पास डल झील और ललित घाट के आसपास के क्षेत्रों का व्यापक ऑन-साइट मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष के साथ कलेक्टर एलसीएमए और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
दौरे के दौरान उपाध्यक्ष ने निर्धारित क्षेत्रों की सफाई और समग्र रखरखाव की समीक्षा की और संबंधित फील्ड स्टाफ को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक सफाई उपाय करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय आयोजन से पहले एसकेआईसीसी और ललित घाट के आसपास का क्षेत्र साफ-सुथरा, अच्छी तरह से रखरखाव और आकर्षक बना रहे।
विशेष सफाई अभियान के लिए चार मशीनें, जिनमें तीन हार्वेस्टर और एक वाटर मास्टर शामिल हैं तैनात की गई हैं। यह मशीनरी जलीय खरपतवार और अन्य तैरती सामग्री को हटाने में मदद करेगी, जिससे निर्धारित क्षेत्रों के आसपास की समग्र सुंदरता और पानी की सतह की स्थिति में सुधार होगा। उपाध्यक्ष ने सफाई से संबंधित सभी उपायों को समय पर पूरा करने का आह्वान किया और त्योहार की अवधि के दौरान उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए क्षेत्र की निरंतर निगरानी पर जोर दिया।
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दौरे के दौरान उपाध्यक्ष ने निर्धारित क्षेत्रों की सफाई और समग्र रखरखाव की समीक्षा की और संबंधित फील्ड स्टाफ को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक सफाई उपाय करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय आयोजन से पहले एसकेआईसीसी और ललित घाट के आसपास का क्षेत्र साफ-सुथरा, अच्छी तरह से रखरखाव और आकर्षक बना रहे।
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विशेष सफाई अभियान के लिए चार मशीनें, जिनमें तीन हार्वेस्टर और एक वाटर मास्टर शामिल हैं तैनात की गई हैं। यह मशीनरी जलीय खरपतवार और अन्य तैरती सामग्री को हटाने में मदद करेगी, जिससे निर्धारित क्षेत्रों के आसपास की समग्र सुंदरता और पानी की सतह की स्थिति में सुधार होगा। उपाध्यक्ष ने सफाई से संबंधित सभी उपायों को समय पर पूरा करने का आह्वान किया और त्योहार की अवधि के दौरान उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए क्षेत्र की निरंतर निगरानी पर जोर दिया।
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