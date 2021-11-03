Srinagar News: डल व ललित घाट के आसपास सफाई का लिया जायजा

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दौरे के दौरान उपाध्यक्ष ने निर्धारित क्षेत्रों की सफाई और समग्र रखरखाव की समीक्षा की और संबंधित फील्ड स्टाफ को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक सफाई उपाय करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय आयोजन से पहले एसकेआईसीसी और ललित घाट के आसपास का क्षेत्र साफ-सुथरा, अच्छी तरह से रखरखाव और आकर्षक बना रहे।विशेष सफाई अभियान के लिए चार मशीनें, जिनमें तीन हार्वेस्टर और एक वाटर मास्टर शामिल हैं तैनात की गई हैं। यह मशीनरी जलीय खरपतवार और अन्य तैरती सामग्री को हटाने में मदद करेगी, जिससे निर्धारित क्षेत्रों के आसपास की समग्र सुंदरता और पानी की सतह की स्थिति में सुधार होगा। उपाध्यक्ष ने सफाई से संबंधित सभी उपायों को समय पर पूरा करने का आह्वान किया और त्योहार की अवधि के दौरान उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए क्षेत्र की निरंतर निगरानी पर जोर दिया।