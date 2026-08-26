Srinagar News: कांग्रेस ने श्रीनगर में निकाली तिरंगा रैली, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा

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श्रीनगर। कांग्रेस पार्टी ने श्रीनगर में तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से रैली शुरू की और हाथों में तिरंगा लेकर मार्च किया। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान देशभक्ति के नारों के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का संदेश दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला।