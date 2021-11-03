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अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के अनुसार अनंतनाग कमांड के तहत कावरीगाम फायर स्टेशन को शाम 4:28 बजे टूरू इलाके में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम 4:29 बजे मौके के लिए रवाना हुई और महज छह मिनट बाद शाम 4:35 बजे घटनास्थल पर पहुंच गई।कावरीगाम फायर स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि मौके पर सूखी घास से लदा एक टाटा मोबाइल वाहन आग की चपेट में था। दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया और इसे आसपास के क्षेत्र में फैलने से रोक लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों और नुकसान का पता लगाया जा रहा है।