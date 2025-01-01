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अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के अनुसार सुबह करीब 10 बजे हंदवाड़ा के यमराद राजवार इलाके स्थित एक मस्जिद में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही हंदवाड़ा फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियों और कर्मियों को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह बुझा दिया और इसे आसपास के ढांचों में फैलने से रोक लिया। अधिकारियों के मुताबिक आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और मस्जिद को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

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कुपवाड़ा। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा क्षेत्र में रविवार सुबह एक मस्जिद में लगी आग पर दमकल विभाग ने काबू पा लिया है। घटना में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।