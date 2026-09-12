निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी के मात्र कथन पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:44 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। यह देखते हुए कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी के मात्र कथन पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने बड़गाम के एक व्यक्ति के निवारक निरोध को रद्द कर दिया है, यह मानते हुए कि निरोध के आधार फील्ड एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सामग्री से निकाले गए निष्कर्षों पर आधारित थे, बिना स्वतंत्र रूप से दिमाग लगाए। अदालत ने आगे कहा कि केवल अनुमान और सर्वव्यापी आरोपों के आधार पर कानून और व्यवस्था के बारे में आशंकाएं सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कानूनी सीमा को पूरा नहीं कर सकती हैं। न्यायमूर्ति राजेश सेखरी की पीठ ने बड़गाम के एमए वानी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी की रोकथाम (पीआईटी एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत संभागीय आयुक्त कश्मीर द्वारा जारी 6 जनवरी के निरोध आदेश को चुनौती दी गई थी। निरोध डोजियर के अनुसार, वानी पर एक कुख्यात ड्रग तस्कर में बदल जाने और लंबे समय से अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि वह एक सुनियोजित ड्रग नेटवर्क का हिस्सा था और युवाओं के बीच ड्रग्स बेचने में शामिल था। उसके खिलाफ मामला मुख्य रूप से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत पुलिस स्टेशन बीरवाह में दर्ज एफआईआर नंबर 29/2023 पर आधारित था। अदालत ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी के समय उसके वाहन से कथित तौर पर 909 ग्राम चरस पाउडर और 79 ग्राम वजन वाली चार चरस की छड़ें बरामद की गई थीं। वानी को बाद में जमानत दे दी गई और उस पर मुकदमा चल रहा था। अदालत ने कहा कि निरोध अधिकारियों ने एकमात्र एफआईआर पर भरोसा किया था, जबकि याचिकाकर्ता उस मामले में पहले से ही जमानत पर था। अदालत ने पाया कि कथित ड्रग माफिया से संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों के बारे में निरोध के आधार स्पष्ट रूप से मौन थे, जिसमें यह भी शामिल है कि इसे कौन चला रहा था, याचिकाकर्ता कथित तौर पर किसे ड्रग्स बेच रहा था, उसके द्वारा कौन प्रभावित हुआ था और कथित नेटवर्क कितने समय से काम कर रहा था। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि अगर वानी ने कथित तौर पर इस शर्त का उल्लंघन किया था कि वह इसी तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होगा, तो अभियोजन पक्ष या निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी ने उसकी जमानत रद्द करने के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच अंतर करते हुए अदालत ने माना कि आपराधिक गतिविधि में किसी व्यक्ति की संलिप्तता स्वतः ही सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं है। जहां सामान्य आपराधिक कानून कथित आचरण से निपटने में सक्षम है, वहां निवारक निरोध का सहारा लेना, अदालत ने कहा अस्वीकार्य है। अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को दिए गए आधार फील्ड एजेंसी से प्राप्त सामग्री से निकाले गए निष्कर्ष प्रतीत होते हैं, बिना निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त स्वतंत्र रूप से दिमाग लगाए। अदालत ने कहा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी के मात्र कथन पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता और कहा कि अनुमान और सर्वव्यापी आरोपों पर आधारित आशंका सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव के कानूनी मानक को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी। याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने निरोध आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि वानी को तुरंत रिहा किया जाए बशर्ते वह किसी अन्य अपराध में शामिल या उससे संबंधित न हो।
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श्रीनगर। यह देखते हुए कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी के मात्र कथन पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने बड़गाम के एक व्यक्ति के निवारक निरोध को रद्द कर दिया है, यह मानते हुए कि निरोध के आधार फील्ड एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सामग्री से निकाले गए निष्कर्षों पर आधारित थे, बिना स्वतंत्र रूप से दिमाग लगाए। अदालत ने आगे कहा कि केवल अनुमान और सर्वव्यापी आरोपों के आधार पर कानून और व्यवस्था के बारे में आशंकाएं सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कानूनी सीमा को पूरा नहीं कर सकती हैं। न्यायमूर्ति राजेश सेखरी की पीठ ने बड़गाम के एमए वानी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी की रोकथाम (पीआईटी एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत संभागीय आयुक्त कश्मीर द्वारा जारी 6 जनवरी के निरोध आदेश को चुनौती दी गई थी। निरोध डोजियर के अनुसार, वानी पर एक कुख्यात ड्रग तस्कर में बदल जाने और लंबे समय से अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि वह एक सुनियोजित ड्रग नेटवर्क का हिस्सा था और युवाओं के बीच ड्रग्स बेचने में शामिल था। उसके खिलाफ मामला मुख्य रूप से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत पुलिस स्टेशन बीरवाह में दर्ज एफआईआर नंबर 29/2023 पर आधारित था। अदालत ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी के समय उसके वाहन से कथित तौर पर 909 ग्राम चरस पाउडर और 79 ग्राम वजन वाली चार चरस की छड़ें बरामद की गई थीं। वानी को बाद में जमानत दे दी गई और उस पर मुकदमा चल रहा था। अदालत ने कहा कि निरोध अधिकारियों ने एकमात्र एफआईआर पर भरोसा किया था, जबकि याचिकाकर्ता उस मामले में पहले से ही जमानत पर था। अदालत ने पाया कि कथित ड्रग माफिया से संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों के बारे में निरोध के आधार स्पष्ट रूप से मौन थे, जिसमें यह भी शामिल है कि इसे कौन चला रहा था, याचिकाकर्ता कथित तौर पर किसे ड्रग्स बेच रहा था, उसके द्वारा कौन प्रभावित हुआ था और कथित नेटवर्क कितने समय से काम कर रहा था। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि अगर वानी ने कथित तौर पर इस शर्त का उल्लंघन किया था कि वह इसी तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होगा, तो अभियोजन पक्ष या निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी ने उसकी जमानत रद्द करने के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच अंतर करते हुए अदालत ने माना कि आपराधिक गतिविधि में किसी व्यक्ति की संलिप्तता स्वतः ही सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं है। जहां सामान्य आपराधिक कानून कथित आचरण से निपटने में सक्षम है, वहां निवारक निरोध का सहारा लेना, अदालत ने कहा अस्वीकार्य है। अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को दिए गए आधार फील्ड एजेंसी से प्राप्त सामग्री से निकाले गए निष्कर्ष प्रतीत होते हैं, बिना निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त स्वतंत्र रूप से दिमाग लगाए। अदालत ने कहा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी के मात्र कथन पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता और कहा कि अनुमान और सर्वव्यापी आरोपों पर आधारित आशंका सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव के कानूनी मानक को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी। याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने निरोध आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि वानी को तुरंत रिहा किया जाए बशर्ते वह किसी अन्य अपराध में शामिल या उससे संबंधित न हो।