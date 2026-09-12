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Srinagar News: पोक्सो कोर्ट ने दोषी को सात साल की सजा सुनाई

Sat, 12 Sep 2026 01:45 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:45 AM IST
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jammu and kashmir news
श्रीनगर। यहां पोक्सो मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2020 के एक मामले में नाबालिग लड़की के अपहरण और गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए दोषी को सात साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। पीठासीन अधिकारी उमी कुलसूम ने छताबल निवासी एबी सोफी को आईपीसी की धारा 363, 506, 323 और 342 और पोक्सो अधिनियम की धारा 9(एम)/10 के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद सजा का आदेश पारित किया। यह मामला पुलिस स्टेशन सफा कदल में दर्ज एफआईआर संख्या 227/2020 से उपजा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाबालिग लड़की 24 दिसंबर, 2020 को दर्जी की दुकान पर गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। आरोप था कि सोफी ने जबरन उसे अपनी स्कूटी पर छताबल स्थित अपने घर ले गया, जहां उसे रात भर रखा गया। वह अगली सुबह घर लौटी, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, उसके माता-पिता, पुलिस अधिकारियों, एक चिकित्सा अधिकारी, स्कूल के प्राचार्य और फोरेंसिक विशेषज्ञों सहित अन्य लोगों से पूछताछ की। स्कूल रिकॉर्ड में पीड़िता की जन्मतिथि 29 दिसंबर, 2008 दर्ज की गई, जिससे घटना के समय वह नाबालिग थी। हालांकि अपने फैसले में अदालत ने माना कि आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार और पोक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं। अदालत ने सबूतों में विसंगतियों, फोरेंसिक जांच में शुक्राणु की अनुपस्थिति और जांच में कमियों पर ध्यान दिया। साथ ही अदालत ने अपहरण, आपराधिक धमकी, गलत तरीके से बंधक बनाने और चोट पहुंचाने के अपराधों को साबित पाया। उसने यह भी माना कि नाबालिग के साथ शारीरिक संपर्क, जिसमें उसकी गर्दन पर काटना भी शामिल है, यौन इरादे के साथ था। अदालत ने सीआरपीसी की धारा 222 का हवाला देते हुए कहा कि अभियुक्त को कमतर सह-संज्ञेय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, जहां इसके तत्व स्थापित हों, और परिणामस्वरूप पोक्सो अधिनियम की धारा 9(एम)/10 के तहत उसकी सजा दर्ज की। सजा का निर्धारण करते समय, अदालत ने मामले की पृष्ठभूमि, दोषी की पृष्ठभूमि, उम्र और अन्य कम करने वाली परिस्थितियों के साथ-साथ सजा के सुधारात्मक, निवारक और दंडात्मक पहलुओं पर विचार किया। हालांकि, उसने माना कि गंभीर परिस्थितियां कम करने वाली परिस्थितियों से अधिक थीं और अधिकतम सजा से न्याय के उद्देश्य पूरे होंगे। तदनुसार अदालत ने सोफी को पोक्सो अधिनियम की धारा 9(एम)/10 के तहत अपराध के लिए सात साल के साधारण कारावास और आईपीसी की धारा 363 के तहत सात साल के साधारण कारावास के साथ-साथ धारा 363 आईपीसी के तहत 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जो पीड़िता को मुआवजे के रूप में देय है। आईपीसी की धारा 506(2) के तहत अपराध के लिए उसे 500 रुपये के जुर्माने के साथ सात साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई, जो पीड़िता को मुआवजे के रूप में भी देय है। उसे धारा 323 और 342 आईपीसी के तहत एक-एक साल के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गई। अदालत ने निर्देश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। दोषी द्वारा पहले से ही हिरासत में बिताई गई अवधि, जिसमें रिमांड अवधि भी शामिल है, सजा में से घटा दी जाएगी।
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