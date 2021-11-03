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Srinagar News: आईजीपी ने आतंकवाद-विरोधी अभियानों और कानून-व्यवस्था को परखा

Mon, 07 Sep 2026 02:03 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:03 AM IST
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jammu and kashmir news
अमर उजाला ब्यूरो
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श्रीनगर। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक सुजीत कुमार ने रविवार को पुलवामा ज़िले और अवंतीपोरा पुलिस ज़िले का दौरा किया और वहां सुरक्षा व ऑपरेशनल तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। दक्षिण कश्मीर रेंज (अनंतनाग) के पुलिस उप-महानिरीक्षक जावेद इक़बाल मट्टू के साथ, आईजीपी कश्मीर ने दोनों क्षेत्रों में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था, चल रहे आतंकवाद-विरोधी अभियानों, अपराधों के निपटारे और कानून-व्यवस्था की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठकें कीं।
बैठकों के दौरान, संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ-साथ अतिरिक्त एसपी, उप-विभागीय पुलिस अधिकारियों और स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप के डीएसपी ने दौरे पर आए अधिकारी को ऑपरेशनल तैयारियों, स्थानीय अपराध की स्थिति और रणनीतिक तैनाती के बारे में जानकारी दी।
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समीक्षा के दौरान, आईजीपी कश्मीर ने सुरक्षा व्यवस्था का समग्र मूल्यांकन किया और काइनेटिक (सक्रिय कार्रवाई) और नॉन-काइनेटिक (अन्य उपाय) आतंकवाद-विरोधी अभियानों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखें, खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों को बढ़ाएं और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए राष्ट्र-विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। आईजीपी कश्मीर ने सक्रिय और निवारक पुलिसिंग पर ज़ोर दिया।
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निगरानी बढ़ाने, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने और संवेदनशील इलाकों व सुरक्षित व्यक्तियों के आसपास पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए।
आईजीपी कश्मीर ने नशीले पदार्थों और अवैध नेटवर्क के खिलाफ विभाग के ज़ीरो-टॉलरेंस (सख्त) रुख को दोहराया और अधिकारियों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ चल रहे अभियानों को तेज़ करने तथा आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
सामुदायिक जुड़ाव पर ज़ोर देते हुए, आईजीपी ने संवेदनशील और जन-हितैषी पुलिसिंग के साथ-साथ जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान का आह्वान किया, ताकि कानून लागू करने वाली एजेंसियों और स्थानीय नागरिकों के बीच आपसी विश्वास मज़बूत हो सके।

बातचीत के समापन पर, आईजीपी ने ज़मीनी स्तर पर तैनात अधिकारियों और कर्मियों की अटूट प्रतिबद्धता, सतर्कता और पेशेवर रवैये की सराहना की। उन्होंने सभी रैंक के कर्मियों से अनुशासित और मिशन-केंद्रित रहने तथा सुरक्षा से जुड़ी नई चुनौतियों का तुरंत सामना करने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया।
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