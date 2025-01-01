Srinagar News: गुलमर्ग पहुंचे शिखर धवन, कश्मीर की खूबसूरती का लिया आनंद
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:08 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:08 AM IST
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बारामुला। भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन गुलमर्ग पहुंचे। उन्होंने खूबसूरत नजारों ओर कश्मीर घाटी की शानदार प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाया। उन्होंने कोंडूरी और अफरवत के हरे-भरे पहाड़ों और बड़े-बड़े घास के मैदानों को देखा। गुलमर्ग के शांत माहौल ने भारत के पूर्व ओपनर ने कुछ समय भी बिताया। धवन की इस यात्रा ने उन हस्तियों और सेलिब्रिटीज की लिस्ट को और बढ़ा दिया है जो कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता, शांत माहौल का अनुभव करने के लिए इसे चुन रहे हैं। गुलमर्ग सर्दियों में बर्फ से ढकी ढलानों और गर्मियों में हरे-भरे घास के मैदानों के लिए जाना जाता है। संवाद
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