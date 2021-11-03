Srinagar News: खेलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर दिया जोर
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:09 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:09 AM IST
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श्रीनगर। उपायुक्त अक्षय लाबरू ने डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में एक बैठक की। इस बैठक का मकसद जिला श्रीनगर के लिए खेलो इंडिया मूवमेंट के तहत 2026-31 के लिए एक्शन प्लान तैयार करना था। बैठक का मकसद स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना और जिले भर के युवा और उभरते एथलीटों के लिए मौके देना था।
उपायुक्त ने एक्शन प्लान को प्रभावी ढंग से बनाने और लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों और स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम करने और नतीजे पर केंद्रित अप्रोच अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने प्लान का फोकस जमीनी स्तर पर, खासकर ग्रामीण और कम सुविधा वाले इलाकों में स्पोर्ट्स सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही युवाओं को अलग-अलग खेलों में भाग लेने के लिए पर्याप्त मौके भी मिलने चाहिए। उपायुक्त ने श्रीनगर के डाउनटाउन इलाकों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और विकसित करने की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि घनी आबादी वाले इन इलाकों में युवाओं को आसानी से स्पोर्ट्स सुविधाएं मिल सकें।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौजूदा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापक आकलन करने और उन जगहों की पहचान करने का निर्देश दिया जहां नई सुविधाओं, अपग्रेडेशन या नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने जिलेभर में मौजूद स्पोर्ट्स सुविधाओं और खेले जाने वाले खेलों की सही मैपिंग करने करने के निर्देश दिए।
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उपायुक्त ने एक्शन प्लान को प्रभावी ढंग से बनाने और लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों और स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम करने और नतीजे पर केंद्रित अप्रोच अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने प्लान का फोकस जमीनी स्तर पर, खासकर ग्रामीण और कम सुविधा वाले इलाकों में स्पोर्ट्स सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही युवाओं को अलग-अलग खेलों में भाग लेने के लिए पर्याप्त मौके भी मिलने चाहिए। उपायुक्त ने श्रीनगर के डाउनटाउन इलाकों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और विकसित करने की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि घनी आबादी वाले इन इलाकों में युवाओं को आसानी से स्पोर्ट्स सुविधाएं मिल सकें।
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उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौजूदा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापक आकलन करने और उन जगहों की पहचान करने का निर्देश दिया जहां नई सुविधाओं, अपग्रेडेशन या नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने जिलेभर में मौजूद स्पोर्ट्स सुविधाओं और खेले जाने वाले खेलों की सही मैपिंग करने करने के निर्देश दिए।
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