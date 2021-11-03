Srinagar News: खेलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर दिया जोर

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उपायुक्त ने एक्शन प्लान को प्रभावी ढंग से बनाने और लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों और स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम करने और नतीजे पर केंद्रित अप्रोच अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने प्लान का फोकस जमीनी स्तर पर, खासकर ग्रामीण और कम सुविधा वाले इलाकों में स्पोर्ट्स सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही युवाओं को अलग-अलग खेलों में भाग लेने के लिए पर्याप्त मौके भी मिलने चाहिए। उपायुक्त ने श्रीनगर के डाउनटाउन इलाकों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और विकसित करने की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि घनी आबादी वाले इन इलाकों में युवाओं को आसानी से स्पोर्ट्स सुविधाएं मिल सकें।उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौजूदा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापक आकलन करने और उन जगहों की पहचान करने का निर्देश दिया जहां नई सुविधाओं, अपग्रेडेशन या नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने जिलेभर में मौजूद स्पोर्ट्स सुविधाओं और खेले जाने वाले खेलों की सही मैपिंग करने करने के निर्देश दिए।