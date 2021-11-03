Srinagar News: बोनियार में तेंदुए ने छह भेड़ों को मारा, गुलमर्ग में तूफान से दर्जनों भेड़ों की मौत
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:10 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:10 AM IST
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बारामुला। बोनियार में तेंदुए के हमले से छह भेड़ों की मौत हो गई, जबकि गुलमर्ग के करकनार इलाके में तूफान की चपेट में आने से दर्जनों और भेड़ों की जान चली गई। तेंदुए की हमले से लोगों में दहशत है।
शनिवार रात को बोनियार के बरनाटे में बाड़े में तेंदुए ने घुसकर छह भेड़ों को मार डाला। घटना के बाद, वन्यजीव विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना वाली जगह से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक स्कूल और रिहायशी इलाका है। स्थानीय लोग परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने वन्यजीव विभाग से अपील की कि वे तेंदुए को पकड़ने के लिए तुरंत कदम उठाएं। वहीं दूसरी घटना में गुलमर्ग के करकनार इलाके में दोपहर के समय तूफान की चपेट में आने से दर्जनों भेड़ों की मौत हो गई। इन घटनाओं ने पशुपालकों के बीच चिंता बढ़ा दी है।
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शनिवार रात को बोनियार के बरनाटे में बाड़े में तेंदुए ने घुसकर छह भेड़ों को मार डाला। घटना के बाद, वन्यजीव विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना वाली जगह से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक स्कूल और रिहायशी इलाका है। स्थानीय लोग परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने वन्यजीव विभाग से अपील की कि वे तेंदुए को पकड़ने के लिए तुरंत कदम उठाएं। वहीं दूसरी घटना में गुलमर्ग के करकनार इलाके में दोपहर के समय तूफान की चपेट में आने से दर्जनों भेड़ों की मौत हो गई। इन घटनाओं ने पशुपालकों के बीच चिंता बढ़ा दी है।
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