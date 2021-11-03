Srinagar News: संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के निर्देश

विज्ञापन



एसएसपी ने सभी पर्यवेक्षी और जांच अधिकारियों को लंबित जांचों के करीबी पर्यवेक्षण और शीघ्र निपटान के साथ, आपराधिक मामलों की समय पर, पेशेवर और प्रभावी जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्थापित प्रक्रियाओं के सख्त पालन और पुलिस इकाइयों और अन्य हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। एसएसपी ने विशेष रूप से कमजोर और संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ी हुई गश्त, निगरानी, क्षेत्र प्रभुत्व और सक्रिय पुलिसिंग पर जोर दिया। अधिकारियों को खुफिया जानकारी जुटाने को और मजबूत करने और उभरती सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया गया। जन केंद्रित पुलिसिंग के महत्व को बताते हुए एसएसपी ने सभी अधिकारियों को लोगों के लिए सुलभ रहने, वास्तविक शिकायतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने और सभी पुलिस-जनता बातचीत में पेशेवर मानकों को बनाए रखने का निर्देश दिया।

विज्ञापन

शोपियां। एसएसपी मुश्ताक अहमद चौधरी ने कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक की। इसमें एसएसपी ने कानून व्यवस्था की स्थिति, अपराध के रुझान, मामलों की जांच, लंबित जांच, निवारक पुलिसिंग उपायों और विभिन्न परिचालन गतिविधियों की समीक्षा की।