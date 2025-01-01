Srinagar News: सेना कमांडर ने सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा

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दौरे के दौरान सेना कमांडर ने सुरक्षा बलों के बीच आपसी समन्वय को रेखांकित करते हुए कहा कि भविष्य की किसी भी चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निरंतर सतर्कता और सभी हितधारकों के साथ मजबूत तालमेल बनाए रखना बेहद आवश्यक है।लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने फील्ड कमांडरों और जवानों से सीधे बातचीत की और ज़मीनी स्तर पर सुरक्षा ढांचे का आकलन किया। उन्होंने देश की सुरक्षा और संप्रभुता के प्रति जवानों के उच्च स्तर के पेशेवर रुख, समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना की।इसके साथ ही उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ सटीक तालमेल बनाए रखते हुए क्षेत्र में शांति व स्थिरता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।