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विपक्ष के नेता जमीन खो चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधने के बजाय अपनी कुर्सी बचाएं : तनवीर सादिक

Wed, 14 Oct 2026 01:49 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:49 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता और जदीबल से विधायक तनवीर सादिक ने मंगलवार को विपक्ष के नेता सुनील शर्मा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वे अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं। पत्रकारों से बात करते हुए सादिक ने कहा कि विपक्ष के नेता विधानसभा के भीतर भूमिका निभाने में पूरी तरह विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता बिना किसी जमीनी समझ के अलग-अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं और हार अब उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है।

दिल्ली के जंतर-मंतर सहित विभिन्न जगहों पर जारी विरोध प्रदर्शनों का हवाला देते हुए सादिक ने कहा कि अगर भाजपा को जनता की जरा भी फिक्र है, तो उसे तुरंत सत्ता छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से नए चुनाव कराए जाने चाहिए ताकि जनता का वास्तविक रुख सामने आ सके। इसके साथ ही तनवीर सादिक ने दावा किया कि विधानसभा सत्र के बाद से ही भाजपा के भीतर भारी बेचैनी है।सादिक ने सलाह देते हुए कहा कि शर्मा को नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाने से पहले अपनी खुद की कुर्सी बचाने की चिंता करनी चाहिए।
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