श्रीनगर में इससे पहले बुधवार रात न्यूनतम तापमान माइनस 2 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं, घाटी के कई इलाकों में सुबह और रात के समय धुंध छाई रही।



पहलगाम कश्मीर का सबसे ठंडा इलाका रहा जहां न्यूनतम तापमान माइनस 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दक्षिण कश्मीर के प्रवेश द्वार काजीगुंड में पारा माइनस 2 डिग्री रहा। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान माइनस 1.4 डिग्री और प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।



मौसम विभाग के अनुसार नवंबर के अंत तक घाटी में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। रात के तापमान में अभी और गिरावट आने की संभावना है।