फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   jammu and kashmir news

Srinagar News: विधायक आगा होकरसर सीमांकन का मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे

Fri, 18 Sep 2026 01:54 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
jammu and kashmir news
श्रीनगर। होकरसर वेटलैंड के सीमांकन को लेकर चल रहा विवाद अब जम्मू-कश्मीर विधानसभा में उठने जा रहा है। बडगाम से विधायक आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने स्पष्ट किया है कि वह आगामी विधानसभा सत्र में इस ज्वलंत मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर के इस विषय पर चर्चा के उनके प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद अब यह मामला विधायी पटल पर औपचारिक बहस का हिस्सा बनेगा।
विज्ञापन

बडगाम स्थित पीडीपी कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक आगा मुंतजिर मेहदी ने कहा कि सोइबुग, धरमुणा और हाजीबाग समेत कई प्रभावित इलाकों में सीमांकन का मसला प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीमांकन प्रक्रिया के दौरान वेटलैंड की सीमाओं को जानबूझकर निजी संपत्तियों तक खींच दिया गया है, जिसके चलते वैध राजस्व रिकॉर्ड रखने वाले भू-स्वामियों में अपनी जमीन के दर्जे को लेकर भारी अनिश्चितता और रोष का माहौल बना हुआ है। उन्होंने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की कार्यप्रणाली पर भी कड़े सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि अक्सर वाटर स्पिल गेट बंद रखे जाते हैं, जिसकी वजह से अतिरिक्त पानी धान के खेतों में घुसकर फसलों को भारी नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने वेटलैंड और आसपास के इलाकों में जल स्तर के प्रबंधन को लेकर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की।
विज्ञापन

विधायक मेहदी ने जोर देकर कहा कि इस मसले को महज पर्यावरण संरक्षण बनाम निजी स्वामित्व के टकराव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक स्पष्ट, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सटीक सीमांकन के जरिए जमीन के वास्तविक दर्जे का निपटारा किया जाना बेहद जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

गौरतलब है कि यह मामला पहले से ही प्रशासनिक स्तर पर विचाराधीन रहा है। फरवरी 2026 में बडगाम जिला प्रशासन ने होकरसर सीमांकन की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जियो-रेफरेंस्ड मैपिंग और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर सटीक और विवाद-मुक्त सीमांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इससे पूर्व अगस्त महीने में भी विधायक ने कश्मीर के संभागीय आयुक्त के समक्ष धरमुणा, सोइबुग, गोरीपोरा, गोतपोरा, चूरपोरा, सोज़ैथ और हाजीबाग जैसे गांवों के लोगों की चिंताओं को रखा था, जिस पर प्रशासन ने पारदर्शी प्रक्रिया और प्रभावितों के वैध हितों की रक्षा का आश्वासन दिया था। होकरसर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रामसर वेटलैंड होने के साथ-साथ लाखों प्रवासी पक्षियों का प्रमुख ठिकाना है, जिसके चलते राष्ट्रीय हरित अधिकरण में भी यहां अतिक्रमण और मिट्टी भराई के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े मामले दर्ज रहे हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed