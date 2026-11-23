केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू रविवार को श्रीनगर पहुंचे जहां श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। श्रीनगर पहुंचने के बाद किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कश्मीर की खूबसूरती, गर्मजोशी और मेहमाननवाजी की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्रीनगर की आत्मीयता, प्राकृतिक सुंदरता और लोगों का आतिथ्य हर यात्रा को खास बना देता है।

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