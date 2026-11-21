केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शनिवार को नगर निकाय और पंचायत चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया। मतदान सुबह से जारी है और शाम 5 बजे तक चलेगा। लद्दाख में 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, जबकि पिछला चुनाव 2018 में जम्मू-कश्मीर का हिस्सा रहते हुए हुआ था।

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लेह और कारगिल जिलों में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, जबकि लद्दाख के सभी आठ जिलों में पंचायत चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। लेह नगर परिषद के सभी 21 वार्डों में मतदान हो रहा है। वहीं, कारगिल नगर परिषद के 17 वार्डों में से चार वार्डों के प्रतिनिधि निर्विरोध चुने जा चुके हैं। बाकी वार्डों में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं।पंचायत चुनाव में कुल 192 पंचायत हलकों में से 55 सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि बाकी 137 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसी तरह, कुल 1,428 पंच सीटों में से 1,186 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और केवल 242 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं।लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव 4 दिसंबर को होंगे। इन परिषदों की कुल 100 सीटों में से 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, जो स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आठ पर्वतीय परिषदों के चुनाव में कुल 266 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं।चुनाव को देखते हुए लद्दाख प्रशासन ने 21 नवंबर और 4 दिसंबर को पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।