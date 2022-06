Encounter in Pulwama: सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, एक आतंकी को मार गिराया

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि द्रबगाम इलाके आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके सुरक्षा बलों की टीम ने इलाके की घेराबंदी की। खुद को घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। आने-जाने के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इलाके में कुछ आतंकी घेरे गए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकियों की सूचना के बाद पूरे इलाके में अभियान चलाया गया है।

#UDPATE | One terrorist killed. Operation is underway. Further details shall follow: J&K Police