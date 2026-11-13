सीआरपीएफ प्रमुख जीपी सिंह का कुलगाम दौरा: हमले के बाद समीक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान तेज करने के निर्देश

सीआरपीएफ प्रमुख जीपी सिंह ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले का दौरा किया। यह दौरा इस हफ्ते की शुरुआत में हुए एक आतंकी हमले के बाद किया गया। इस हमले में अर्धसैनिक बल के तीन जवान घायल हो गए थे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक सिंह ने अनंतनाग के सदूरा में अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के फील्ड अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस बातचीत का मुख्य विषय घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज करना था। भविष्य की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अर्धसैनिक बल ने एक्स पर इस दौरे और बातचीत की जानकारी दी।

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आतंकी हमला और जवानों की स्थिति

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार को यह आतंकी हमला हुआ था। आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की एक चौकी को निशाना बनाया। उन्होंने चौकी पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के तीन जवान घायल हो गए। घायल जवानों में से एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। विज्ञापन



जीपी सिंह का दौरा और रणनीति

सीआरपीएफ प्रमुख जीपी सिंह ने शुक्रवार को कुलगाम जिले का दौरा किया। उन्होंने अनंतनाग के सदूरा में महत्वपूर्ण बैठकें कीं। इन बैठकों में सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के फील्ड अधिकारी शामिल थे। महानिदेशक सिंह ने घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों को और तेज करने पर जोर दिया। भविष्य के लिए एक विस्तृत रणनीति पर भी चर्चा की गई। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार को यह आतंकी हमला हुआ था। आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की एक चौकी को निशाना बनाया। उन्होंने चौकी पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के तीन जवान घायल हो गए। घायल जवानों में से एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है।सीआरपीएफ प्रमुख जीपी सिंह ने शुक्रवार को कुलगाम जिले का दौरा किया। उन्होंने अनंतनाग के सदूरा में महत्वपूर्ण बैठकें कीं। इन बैठकों में सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के फील्ड अधिकारी शामिल थे। महानिदेशक सिंह ने घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों को और तेज करने पर जोर दिया। भविष्य के लिए एक विस्तृत रणनीति पर भी चर्चा की गई।

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