Srinagar News: डल झील के डोल डेम्ब इलाके में विकास कार्यों का जेकेएलसीएमए के उपाध्यक्ष ने लिया जायजा

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संवाद न्यूज एजेंसीश्रीनगर। जम्मू-कश्मीर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष खुर्शीद अहमद शाह ने वीरवार को डल झील के डोल डेम्ब इलाके का दौरा कर वहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया।इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में झाड़ियों और जलीय वनस्पतियों को हटाने, प्रस्तावित विकास परियोजना के लिए चिन्हित जगह को साफ करने तथा झील के आंतरिक जलमार्गों की ड्रेजिंग के कार्यों की समीक्षा की। इन कार्यों का उद्देश्य झील में नावों की आवाजाही को सुगम बनाना और पानी के बेहतर प्रवाह को सुनिश्चित करना है।दौरे के दौरान संबंधित अधिकारियों ने उपाध्यक्ष को मौके पर चल रहे कार्यों और उनकी प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। खुर्शीद अहमद शाह ने कार्यों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी गतिविधियां योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पूरी की जाएं।उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के दौरान डल झील के पर्यावरणीय महत्व और पारिस्थितिक संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रस्तावित पार्क को इस तरह विकसित किया जाए कि क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और मनोरंजन की सुविधाओं में वृद्धि हो तथा झील का प्राकृतिक स्वरूप भी सुरक्षित रहे।उन्होंने आंतरिक जलमार्गों की ड्रेजिंग और पानी की फ्लशिंग प्रक्रिया को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे झील के भीतर नावों की आवाजाही आसान होगी और विभिन्न हिस्सों के बीच संपर्क बेहतर बनेगा। उपाध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्यों की नियमित निगरानी करने, निर्धारित समय सीमा में उन्हें पूरा करने और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।प्राधिकरण की इस पहल का उद्देश्य डल झील के पर्यावरण में सुधार लाने, नौवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने और पर्यटकों के लिए एक आकर्षक मनोरंजक स्थल विकसित करना है। इसके साथ ही झील के आसपास के क्षेत्रों का पर्यावरण के अनुकूल और जिम्मेदार तरीके से पर्यटन गतिविधियों के लिए उपयोग सुनिश्चित करना भी इस योजना का हिस्सा है।