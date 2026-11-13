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Srinagar News: रिश्वत लेने के आरोप में सहायक अभियंता और दलाल गिरफ्तार

Fri, 13 Nov 2026 02:15 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:15 AM IST
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Assistant Engineer Arrested
संवाद न्यूज एजेंसी
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बांदीपोरा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने वीरवार को ग्रामीण विकास विभाग के एक सहायक अभियंता (असिस्टेंट इंजीनियर) और एक कथित दलाल को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अरिन ब्लॉक में तैनात अधिकारी के खिलाफ की गई है।
अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, एसीबी की टीम ने बांदीपोरा के सीए खान इलाके में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। छापे और गिरफ्तारी के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने मौके से 8,000 रुपये की नकदी भी बरामद की है। गिरफ्तार किए गए सहायक अभियंता की पहचान बारामुला निवासी मुहम्मद रफीक के रूप में हुई है। एसीबी की टीम ने अभियान के दौरान उन्हें कथित दलाल के साथ हिरासत में ले लिया।
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फिलहाल, इस गिरफ्तारी के पीछे की परिस्थितियों, रिश्वतखोरी से जुड़े आरोपों की प्रकृति और इस पूरे मामले में कथित दलाल की सटीक भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।
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