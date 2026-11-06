'नेकां न टूटी है, न टूटेगी': नाराज विधायकों से मिले फारूक अब्दुल्ला, बोले- हम पूरी तरह एकजुट, सुलझाएंगे मुद्दे

बैठक के बाद विधायक नजीर अहमद गुरेजी ने भी पार्टी में अलग गुट बनने की खबरों को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले विधायकों के एक साथ बैठने के बाद सोशल मीडिया पर अलग गुट और नई पार्टी बनने की बातें फैलाई गईं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।

गुरेजी ने कहा कि विधायकों को अपनी समस्याएं और शिकायतें पार्टी नेतृत्व के सामने रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और डॉ. फारूक अब्दुल्ला के सामने अपने मुद्दे रखे हैं। नेतृत्व ने उन्हें भरोसा दिया है कि कुछ समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाएगा, जबकि बाकी मुद्दों पर चरणबद्ध तरीके से काम होगा।

विधायकों की चिंताएं जायज, समाधान का दिया भरोसा

डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि विधायकों की चिंताएं जायज थीं और बैठक में उन पर विस्तार से चर्चा हुई है। पार्टी और सरकार को मजबूत बनाने के लिए कुछ कदम तत्काल उठाए जाएंगे, जबकि अन्य मुद्दों को धीरे-धीरे सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना भी पार्टी की प्राथमिकता है।