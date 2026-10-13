कश्मीर में बर्फबारी: गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत ऊंची चोटियों पर गिरी बर्फ, मैदानों में बारिश, जानिए पूर्वानुमान

मौसम के करवट बदलते ही कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मंगलवार को काफी बर्फबारी हुई। इससे गुलमर्ग, सोनमर्ग और जोजिला क्षेत्र की पहाड़ियां चमक उठी हैं। घाटी के मैदानी इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। वहीं, जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहे, जबकि जम्मू शहर में धूप खिली रही।

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मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते गुलमर्ग, अफरवात, सोनमर्ग और जोजिला समेत प्रमुख ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी हुई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर सहित घाटी के मैदानी इलाकों में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार और वीरवार को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी तथा कुछ क्षेत्रों में आंधी-तूफान के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है। 16 से 24 अक्तूबर के बीच मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।