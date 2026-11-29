शनिवार देर शाम पुंछ जिले के चक्कां दा बाग सेक्टर के करमाडा इलाके में नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना की सरला बटालियन ने एक व्यक्ति को पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र से भारतीय सीमा में घुसते हुए देखा। सेना ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया।



पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद जमील पुत्र गुलाम हुसैन, निवासी अब्बासपुर, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र (पीओके) के रूप में हुई है।



पकड़ने के बाद सेना ने उसकी पूछताछ की और राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में स्वास्थ्य जांच करवाई। इसके बाद उसे पुंछ पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस अब मामले में आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई कर रही है।