Kathua News: स्वाइन फ्लू से निपटने की तैयारी, जीएमसी में 30 बेड आरक्षित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकने, हाथों को साबुन से बार-बार धोने और बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहने या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है। विभाग ने लोगों को बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाएं लेने से भी बचने की सलाह दी है।जीएमसी कठुआ के प्रधानाचार्य डॉ. सुरिंदर कुमार अत्री ने बताया कि फिलहाल अस्पताल में स्वाइन फ्लू का कोई मामला नहीं आया है। हालांकि सतर्कता की दृष्टि से जीएमसी में 30 बेड की व्यवस्था की गई है। इन बेड पर स्वाइन फ्लू के संभावित मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं।उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर इन बेडों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है।वहीं, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय कुमार रैना ने बताया कि जिले में अभी तक स्वाइन फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि संभावित स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। जिले के सभी उपजिला अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।