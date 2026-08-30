Kathua: बनी की पहाड़ियों में शुरू हुई अखरोट की तुड़ाई, किसानों के चेहरों पर लौटी रौनक

5-6 दिन धूप में सुखाने के बाद बाजार में बिक्री

पेड़ों से अखरोट तोड़ने के बाद उनकी अच्छी तरह सफाई की जाती है। इसके बाद उन्हें करीब पांच से छह दिन तक धूप में सुखाया जाता है और फिर बाजार में बिक्री के लिए भेजा जाता है। किसानों के लिए अखरोट सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि पूरे साल की मेहनत और उनकी आय का अहम जरिया है।



30 साल से बागवानी कर रहे मदन लाल

बनी के किसान मदन लाल करीब 30 वर्षों से बागवानी से जुड़े हैं। उनके पास लगभग 100 अखरोट के पेड़ हैं, जिनमें मुख्य रूप से हमदान और सुलेमान किस्में शामिल हैं। उनके अनुसार, एक साल में उत्पादन कई बार करीब 50 हजार अखरोट तक पहुंच जाता है। अखरोट की खेती लंबे समय से उनके परिवार की आय का महत्वपूर्ण स्रोत रही है।



मदन लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसानों और बागवानी का जिक्र करते हैं तो उन्हें काफी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने बताया कि मन की बात में किसानों और बागवानी को लेकर प्रधानमंत्री के विचारों ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है।



सालभर रहता है अखरोट की फसल का इंतजार

एक अन्य किसान आदिल ने बताया कि उन्हें पूरे साल अखरोट के पकने और तुड़ाई के मौसम का इंतजार रहता है। उन्होंने कहा कि फसल तैयार होने के बाद पेड़ों के नीचे खड़े होकर अखरोट की उपज देखना उनके लिए गर्व और खुशी का पल होता है। उनके लिए यह सिर्फ फसल नहीं, बल्कि पूरे साल की मेहनत और जमीन से जुड़ाव का प्रतीक है।