Kathua News: चालान की राशि जमा न करने पर बस सीज
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:28 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:28 AM IST
विज्ञापन
हीरानगर। हीरानगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जम्मू-कठुआ रूट पर चलने वाली एक सुपरफास्ट बस को जब्त किया है। पुलिस के अनुसार बस के खिलाफ पहले से चालान लंबित था। जिसकी राशि जमा नहीं करवाई गई थी।जब्त की गई बस का नंबर जेके-02डीआर-2292 बताया गया है। पुलिस जांच के दौरान बस में सुरक्षा संबंधी कुछ कमियां भी सामने आईं हैं। मामले
अधिकारियों के मुताबिक बस की खिड़कियां टूटीं मिलीं। जो यात्रियों के लिए खतरा हैं। संवाद
विज्ञापन
अधिकारियों के मुताबिक बस की खिड़कियां टूटीं मिलीं। जो यात्रियों के लिए खतरा हैं। संवाद