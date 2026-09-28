Kathua News: चालान की राशि जमा न करने पर बस सीज

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अधिकारियों के मुताबिक बस की खिड़कियां टूटीं मिलीं। जो यात्रियों के लिए खतरा हैं। संवाद

हीरानगर। हीरानगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जम्मू-कठुआ रूट पर चलने वाली एक सुपरफास्ट बस को जब्त किया है। पुलिस के अनुसार बस के खिलाफ पहले से चालान लंबित था। जिसकी राशि जमा नहीं करवाई गई थी।जब्त की गई बस का नंबर जेके-02डीआर-2292 बताया गया है। पुलिस जांच के दौरान बस में सुरक्षा संबंधी कुछ कमियां भी सामने आईं हैं। मामले