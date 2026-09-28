Kathua News: राष्ट्रीय फेंसिंग में चमका जम्मू-कश्मीर का सितारा, जीता रजत

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जम्मू। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के जिम्नेजियम हॉल में पांच दिन से चल रही 14वीं मिनी एवं 8वीं चाइल्ड नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप का रविवार को समापन हुआ। अंतिम दिन जम्मू-कश्मीर के उत्कर्ष सिंह भाऊ ने अंडर-12 बॉयज सेबर वर्ग में रजत पदक जीता। फाइनल मुकाबलों में उत्कर्ष ने दूसरा स्थान हासिल किया। जबकि हरियाणा के जितेश शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता, पंजाब के अनहदवीर सिंह सिद्धू तीसरा और तेलंगाना के मधु सुदन ने चौथा स्थान प्राप्त किया। तेलंगाना के समर्थ, कर्नाटक के एम लक्ष्मण, मणिपुर के मंगल मीतेई और महाराष्ट्र के श्रीराज भी शीर्ष आठ में रहे।अंतिम दिन अंडर-10 गर्ल्स फॉयल वर्ग के मुकाबले भी हुए। इसमें हरियाणा की हेशिका यादव ने पहला स्थान हासिल किया। आंध्र प्रदेश की अकांक्षा और श्री कोवड्डा ने दूसरा व तीसरा स्थान हासिल किया। तेलंगाना की इधिका काठी चौथे स्थान पर रहीं। पंजाब की हिम्मत धालीवाल, गुरसिदक कौर और आशिता सिंह तथा आंध्र प्रदेश की वागिरी विस्मया भी शीर्ष आठ में शामिल रहीं।समापन समारोह में जम्मू बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बलदेव सिंह मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने पदक विजेताओं को सम्मानित किया। प्रतियोगिता का आयोजन जेके फेंसिंग एसोसिएशन ने फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में किया।