सुर्खियां: पैराग्वे के पूर्व राष्ट्रपति गिरफ्तार होंगे; अयोध्या में 30 लाख दीयों की रोशनी; शमी टेस्ट से रिटायर
आज शनिवार, 7 नवंबर 2026 को देश-दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के साथ अमर उजाला के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज अयोध्या में 30 लाख दीयों से सरयू घाट जगमगाएगा और राम मंदिर में विशेष आयोजन होंगे। वहीं, क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो गई है। राजधानी के 24 इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से धरती की आतिशबाजी देखकर धनतेरस की बधाई दी है। कर्नाटक में पेट्रोल में 31 फीसदी इथेनॉल मिलाने के दावे पर विवाद छिड़ गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की संभावित मुलाकात को लेकर हलचल तेज है। वहीं, सुसी वाइल्स व्हाइट हाउस से विदा होंगी और उनकी जगह स्टीफन मिलर लेंगे। ट्रंप ने इस्राइल और ईरान को लेकर भी अहम बयान दिया है। पराग्वे में बैंक डूबने के बाद पूर्व राष्ट्रपति पेना पर गिरफ्तारी और पद से हटाए जाने का संकट है। अमेरिका के एरिजोना में 60 साल बाद सत्ता बदली है। भारतवंशी नित्या की सफलता भी चर्चा में है। उधर, राहुल गांधी ने अमित शाह से खुली बहस की चुनौती दोहराई है। दिल्ली में मतदाता सूची से बाहर लोगों को एक और मौका मिलेगा। झारखंड में भीषण हादसे में सात लोगों की मौत हुई है। मनोरंजन के मोर्चे पर दिवाली वीकएंड में कई फिल्में और सीरीज ओटीटी पर रिलीज होंगी। एक क्लिक में पढ़ें देश-दुनिया की आज की प्रमुख खबरें...
अयोध्या में दीपोत्सव: आज 30 लाख दीयों की रोशनी से नहाएगा पावन सरयू घाट, राम मंदिर में होंगे विशेष आयोजन
पैराग्वे के पूर्व राष्ट्रपति गिरफ्तार होंगे: बैंक डूबने के बाद कटघरे में पेना, सीनेट में भी हटाने के लिए मतदान
'सफेद जर्सी से विदा, यादों से नहीं..': शमी ने टेस्ट को कहा अलविदा, भावुक कर देने वाले पोस्ट में कही दिल की बात
सांसों का संकट: दिल्ली में दिवाली से पहले हवा हुई और जहरीली, 24 इलाकों में एक्यूआई 400 पार; पंजाबी बाग में 453
न पटाखे, न फुलझड़ियां: अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला ने देखी धरती की आतिशबाजी; खास अंदाज में दी धनतेरस की बधाई
कर्नाटक: पेट्रोल में 31% तक इथेनॉल मिलाने का दावा, इंडियन ऑयल-भारत पेट्रोलियम ने उठाए सवाल; क्या है विवाद?
एक मंच पर आएंगे रूस-चीन-अमेरिका: ट्रंप-जिनपिंग और पुतिन पर ड्रैगन ने क्या संकेत दिए; कब-कहां मुलाकात की कवायद?
सुसी वाइल्स ने छोड़ा पद: ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ व्हाइट हाउस से विदा होंगी, उनकी जगह स्टीफन मिलर की नियुक्ति
पश्चिम एशिया पर बोले ट्रंप: इस्राइल का वजूद मिट सकता था, ईरान पर कहा- युद्ध फिर शुरू होगा या नहीं, फैसला जल्द
'डरो मत': राहुल गांधी ने खुली बहस का आह्वान दोहराया, गृह मंत्री अमित शाह से कहा- पीएम मोदी को भ्रमित मत कीजिए
दिल्ली में एसआईआर: एएसडीडी में डालकर मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों को एक और मौका, बीएलओ घर-घर जाकर तलाशेंगे
अमेरिकी मध्यावधि चुनाव: एरिजोना में 60 साल बाद बदली सत्ता की तस्वीर, डेमोक्रेट्स का तीनों बड़े पदों पर कब्जा
अमेरिका: भारतवंशी नित्या को यूं ही नहीं मिली सफलता, कभी सरकारी अफसर ने कहा था- जूते और राजनीति बाहर छोड़कर आना