सुर्खियां: पैराग्वे के पूर्व राष्ट्रपति गिरफ्तार होंगे; अयोध्या में 30 लाख दीयों की रोशनी; शमी टेस्ट से रिटायर

आज शनिवार, 7 नवंबर 2026 को देश-दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के साथ अमर उजाला के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज अयोध्या में 30 लाख दीयों से सरयू घाट जगमगाएगा और राम मंदिर में विशेष आयोजन होंगे। वहीं, क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो गई है। राजधानी के 24 इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से धरती की आतिशबाजी देखकर धनतेरस की बधाई दी है। कर्नाटक में पेट्रोल में 31 फीसदी इथेनॉल मिलाने के दावे पर विवाद छिड़ गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की संभावित मुलाकात को लेकर हलचल तेज है। वहीं, सुसी वाइल्स व्हाइट हाउस से विदा होंगी और उनकी जगह स्टीफन मिलर लेंगे। ट्रंप ने इस्राइल और ईरान को लेकर भी अहम बयान दिया है। पराग्वे में बैंक डूबने के बाद पूर्व राष्ट्रपति पेना पर गिरफ्तारी और पद से हटाए जाने का संकट है। अमेरिका के एरिजोना में 60 साल बाद सत्ता बदली है। भारतवंशी नित्या की सफलता भी चर्चा में है। उधर, राहुल गांधी ने अमित शाह से खुली बहस की चुनौती दोहराई है। दिल्ली में मतदाता सूची से बाहर लोगों को एक और मौका मिलेगा। झारखंड में भीषण हादसे में सात लोगों की मौत हुई है। मनोरंजन के मोर्चे पर दिवाली वीकएंड में कई फिल्में और सीरीज ओटीटी पर रिलीज होंगी। एक क्लिक में पढ़ें देश-दुनिया की आज की प्रमुख खबरें...

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