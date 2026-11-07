अमेरिका: भारतवंशी नित्या को यूं ही नहीं मिली सफलता, कभी सरकारी अफसर ने कहा था- जूते और राजनीति बाहर छोड़कर आना

अमेरिका के लॉस एंजिलिस शहर की नई मेयर बनने जा रहीं 45 साल की भारतवंशी नित्या रमन की सफलता की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। केरल के एक छोटे से शहर में जन्म, दिल्ली की झुग्गियों में गरीबों के हक की लड़ाई, सरकारी दफ्तर में एक अफसर से दो टूक जवाब और चुनाव प्रचार के दौरान चार साल के जुड़वां बच्चों को संभालने जैसी चुनौतियों से गुजरते हुए नित्या ने यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने मौजूदा मेयर करेन बास को हराकर अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर की पहली एशियाई अमेरिकी मेयर बनने का इतिहास रचा है। उन्हें करीब 53 फीसदी वोट मिले, जबकि बास को 47 फीसदी मत मिले। नित्या दिसंबर में पद संभालेंगी।

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Los Angeles, I am deeply honored to be your next mayor. I just spoke with Mayor Bass and expressed my deepest gratitude for her leadership and decades of service. Los Angeles would not be the city it is today without her. I love this city. I believe in its people. The work ahead will be hard, and change will take time. And together, we are going to build a future as extraordinary as the city we call home. Thank you, LA. Let’s get to work. — Nithya Raman (@nithyavraman) November 5, 2026

नित्या का जन्म 1981 में केरल के त्रिशूर में हुआ था। उनके पिता वेंकटरमन केल्ट्रॉन में काम करते थे और मां सुधा केचेरी बैंकिंग क्षेत्र में थीं। परिवार कुछ समय तिरुवनंतपुरम में भी रहा। नित्या जब करीब छह साल की थीं, तब परिवार अमेरिका चला गया। 22 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता हासिल की। हालांकि, भारत से उनका जुड़ाव कभी खत्म नहीं हुआ।हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान नित्या ने गरीब और बेघर लोगों की समस्याओं को करीब से समझना शुरू किया। वह ऐसे कार्यक्रम से जुड़ीं, जिसमें घर से निकाले जाने का खतरा झेल रहे किरायेदारों को बिना ब्याज कर्ज दिया जाता था। बेघर लोगों की परेशानी सामने लाने के लिए वह कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे भी सोईं। भारत में दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के साथ काम करते हुए उन्होंने देखा कि सरकारी फैसलों का गरीबों की रोजी-रोटी और जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ता है। वहां लोगों को घरों से बेदखल होने से बचाने और बुनियादी सुविधाएं दिलाने के लिए काम किया। इसी अनुभव ने उन्हें शहरी विकास और सरकारी व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।हार्वर्ड में पढ़ाई के दौरान भारत में सरकारी कामकाज पर शोध करते हुए नित्या तमिलनाडु के एक ग्रामीण सरकारी दफ्तर पहुंचीं। वहां एक अधिकारी ने उनसे कहा कि दफ्तर में आने से पहले अपने जूते और राजनीति बाहर छोड़कर आएं। लेकिन नित्या ने जूते उतारने से इनकार कर दिया और वहां से बाहर निकल गईं। बाद में उसी अधिकारी ने उन्हें अपने दफ्तर में बुलाकर सवाल पूछने का मौका दिया। यह घटना उनके शोध का हिस्सा बनी। इसके बाद उन्होंने एमआईटी से अर्बन प्लानिंग में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद चेन्नई में 'ट्रांसपेरेंट चेन्नई' नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके जरिए शहर की सार्वजनिक सुविधाओं और नागरिकों की जरूरतों से जुड़ा डेटा जुटाया जाता था।2013 में नित्या लॉस एंजिलिस पहुंचीं। वहां सरकारी कार्यालय में काम करते हुए उन्होंने बेघर लोगों के लिए खर्च होने वाले करीब 100 मिलियन डॉलर के बजट की पड़ताल की। उन्हें पता चला कि इस रकम का बड़ा हिस्सा लोगों को घर और सुविधाएं देने के बजाय गिरफ्तारियों पर खर्च हो रहा था। 2017 में उन्होंने बेघर लोगों की मदद के लिए एसईएलएएच नेबरहुड होमलेस कोएलिशन की सह-स्थापना की। 2020 में उन्होंने पार्षद डेविड रयू को चुनाव में हराकर अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। इसके बाद किरायेदारों को बेदखली से बचाने और किराये में बढ़ोतरी की सीमा कम करने जैसे मुद्दों पर लगातार काम किया।नित्या के पति वाली चंद्रशेखरन से मुलाकात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी। वाली पेशे से टीवी लेखक हैं और 'मॉडर्न फैमिली' तथा '30 रॉक' जैसे लोकप्रिय अमेरिकी शो से जुड़े रहे हैं। दंपती के 10 साल के जुड़वां बच्चे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान परिवार और राजनीति के बीच संतुलन बनाना उनके लिए आसान नहीं था। एक भारतीय अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब वह भाषण देती थीं, तब उनके जुड़वां बच्चे कभी खाने के लिए कुछ मांगने लगते तो कभी उनके आसपास दौड़ने लगते थे। ऐसे में उन्हें बच्चों को संभालने के साथ अपना भाषण भी जारी रखना पड़ता था। उन्होंने कहा था कि इस दौरान उन्हें अपना ध्यान केंद्रित रखना सीखना पड़ा।ये भी पढ़ें:नित्या ने इस बार मौजूदा मेयर करेन बास को चुनौती देकर चुनाव लड़ा। शुरुआत में वह बास का समर्थन कर चुकी थीं, लेकिन बाद में खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें पुलिस यूनियन के विरोध का भी सामना करना पड़ा। इसके बावजूद युवा मतदाताओं का समर्थन उनके साथ रहा। अब दिसंबर में मेयर पद संभालने के बाद उनके सामने लॉस एंजिलिस में आवास संकट, बेघर लोगों की समस्या और किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा जैसी बड़ी चुनौतियां होंगी। 2028 में होने वाले समर ओलंपिक की तैयारियां भी उनकी जिम्मेदारी का अहम हिस्सा होंगी। केरल से अमेरिका तक का उनका सफर अब एक नई परीक्षा के दौर में पहुंच गया है।