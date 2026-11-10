महाराष्ट्र अपडेट्स: कोल्हापुरी चप्पल के साथ डेयरी संघ का विरोध प्रदर्शन; 40,000 से अधिक लोग सड़कों पर उतरे

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 'गोकुल दूध संघ' में सरकार के हस्तक्षेप के खिलाफ सोमवार को एक विशाल 'संघर्ष मोर्चा' निकाला गया। इस बड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान कोल्हापुर की सांस्कृतिक पहचान माने जाने वाले 'कोल्हापुरी पायताण' (कोल्हापुरी चप्पल) की एक विशाल प्रतिकृति और बैलगाड़ियों के साथ हजारों किसानों व डेयरी उत्पादकों ने मार्च किया।

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क्या है पूरा मामला? हाल ही में हुए गोकुल दूध संघ के चुनाव में कांग्रेस नेता सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत के बावजूद, महाराष्ट्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर बोर्ड में वोटिंग राइट्स के साथ चार सरकारी निदेशकों को नियुक्त करने का फैसला किया। विपक्ष और डेयरी किसानों का आरोप है कि सरकार इस चोर दरवाजे से सहकारी समिति का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहती है। इसी फैसले के खिलाफ 40,000 से अधिक लोग सड़कों पर उतरे।