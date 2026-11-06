अयोध्या में दीपोत्सव: 30 लाख दीयों की रोशनी से नहाएगा सरयू घाट, राम मंदिर में होंगे विशेष आयोजन

रामनगरी दसवें दीपोत्सव पर एक और विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए तैयार है। राम की पैड़ी सहित सरयू तट के 56 घाटों पर 30 लाख से अधिक दीये सजाए जा चुके हैं। अवध विश्वविद्यालय के 35 हजार स्वयंसेवकों ने तीन दिन की मेहनत के बाद शुक्रवार को दीप सज्जा का काम पूरा कर लिया।

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#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Rehearsal of mass aarti at Saryu Ghat held ahead of tomorrow’s programme to be attended by the Vice President and Chief Minister Yogi Adityanath. Ayodhya Mayor Girish Pati Tripathi says, "All preparations have been completed. Our team has just concluded the final rehearsal for the Saryu Aarti. Arrangements for the ceremonial lighting of lamps are also fully in place, and the decorations are nearly complete...it is a great privilege for the Chief Minister and all of us that the President of India will be the chief guest at this year's Deepotsav. The entire city of Ayodhya eagerly awaits her arrival..." — ANI (@ANI) November 6, 2026

शाम को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के दीप प्रज्ज्वलन के बाद सभी घाटों पर एक साथ दीप जलाए जाएंगे। दीपोत्सव नोडल अधिकारी प्रो. एसएस मिश्र ने बताया कि शनिवार सुबह से स्वयंसेवक दीयों में तेल और बाती डालेंगे। इसके लिए 900 घाट समन्यवयक, 112 घाट प्रभारी और 27 प्रवेक्षकों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। प्रत्येक टीम को अपने क्षेत्र का काम निर्धारित समय में पूरा करना होगा।दीप सज्जा पूरी होने के बाद कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह ने घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े लक्ष्य को निर्धारित समय में पूरा करना चुनौतीपूर्ण था। स्वयंसेवकों ने परिश्रम, अनुशासन और समर्पण से इसे संभव बनाया है।