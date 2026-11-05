फ्राइडे ओटीटी रिलीज: दिवाली वीकएंड होगा धमाकेदार, त्योहार में मनोरंजन के रंग सजाएंगी ये फिल्में और सीरीज
- Friday Ott Release: इस बार का वीएकंड काफी खास है। दिवाली का त्योहार है।
- इस फेस्टिव वीकएंड में अगर आप घर बैठे परिवार के साथ बढ़िया फिल्म या सीरीज देखना चाह रहे हैं तो कई विकल्प हैं।
- आपके वीकएंड को खास बनाने के लिए कई दमदार विकल्प हैं। जानिए क्या-क्या है इस बार लिस्ट में?
विस्तार
फिल्म 'रामायण' आज 05 नवंबर को सिनेमाघरों में लग गई है। तमाम दर्शक दिवाली के त्योहार में परिवार के साथ इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों का रुख करेंगे। मगर, जिन्हें घर बैठे ओटीटी पर ही कुछ शानदार सिनेमा देखना है, विकल्प उनके लिए भी काफी खास हैं। दिवाली वीकएंड पर ओटीटी की लिस्ट में क्या-क्या है?
'मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स'
यह एक एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म जुलाई 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब ओटीटी पर इसका लुत्फ उठाया जा सकता है। फिल्म का निर्देशन पियरे कॉफिन और पैट्रिक डेलेज ने किया है। यह 02 नवंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है।
दिलवाली दिवाली
दिवाली के त्योहार पर फिल्म 'दिलवाली दिवाली' रिलीज हो रही है। यह फिल्म 04 नवंबर को ओटीटी पर स्ट्रीम होगी। रितेश मेनन निर्देशित फिल्म में मिहिर आहूजा को अंश सिक्का नाम के एक एनआरआई की भूमिका में देखा जाएगा। उनके अलावा मनोज पाहवा, नीलू कोहली और औरा भटनागर भी फिल्म का हिस्सा हैं। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे।
यह पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी दिल छूने वाली है। अंश सिक्का वर्षों बाद विदेश से लौटा है। वर्षों उसने अपने मिडिल-क्लास पंजाबी परिवार को पैसे से सपोर्ट करके उनकी लाइफस्टाइल बेहतर बनाने में मदद की है। हालांकि, रीयूनियन वैसा नहीं होता जैसा उसने सोचा था। दिवाली के मौके पर आप परिवार के साथ इसे देख सकते हैं।
ए डॉग्स परफेक्ट क्रिसमस
इस फिल्म को भी पूरा परिवार साथ बैठकर देख सकता है। इसमें एक वफादार कुत्ता अपने बिछड़े परिवार को साथ लाने की कोशिश करता है। यह 04 नवंबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी 'विन्स्टेड' नाम के एक वफादार कुत्ते बैसेट हाउंड के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में डेनिस क्वैड, मिलो वेंटिमिलिया, ब्रुक लीना जॉनसन, जेनिफर टिली और मैरी स्टीनबर्गेन हैं।
'ब्लैक डव्स सीजन 2'
डार्क कॉमेडी और जासूसी से भरपूर थ्रिलर सीरीज 'ब्लैक डव्स' का दूसरा सीजन भी इस वीक के विकल्प में है। इसमें हेलेन और सैम की कहानी आगे बढ़ेगी। यह सीरीज 05 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है।
'हैवान'
अक्षय कुमार और सैफ अली खान अभिनीत फिल्म 'हैवान' इस वीकएंड आप देख सकते हैं। प्रियदर्शन निर्देशित यह फिल्म 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब ओटीटी पर भी देखी जा सकेगी। केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स के बैनर तले बनी 'हैवान' 06 नवंबर से सोनी लिव पर देखी जा सकेगी।
'द वन'
सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन-फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' भी फेस्टिव वीकएंड को खास बनाएगी। सिनेमाघरों के बाद यह ओटीटी पर दस्तक दे रही है। इसे 06 नवंबर 2026 से प्राइम वीडियो पर देखा जा सकेगा। इसमें छठ पर्व को महत्वपूर्ण तरीके से दिखाया गया है।
आई एम गेम
अगर आपको एक्शन थ्रिलर फिल्में पसंद हैं तो वीकएंड पर दुलकर सलमान की यह फिल्म आप देख सकते हैं। इसका निर्देशन नहास हिदायत ने किया है। यह 06 नवंबर 2026 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी।
'मोटू पतलू एंड द मिस्ट्री ऑफ नागमणी'
दिवाली के त्योहार पर बच्चों के साथ वक्त बिताना है तो यह फिल्म देख सकते हैं। यह 8 नवंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। यह एक एनिमेटेड फिल्म है, जो हिंदी, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, मराठी और कन्नड़ भाषा में उपलब्ध होगी।