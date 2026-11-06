'डरो मत': राहुल गांधी ने खुली बहस का आह्वान दोहराया, गृह मंत्री अमित शाह से कहा- पीएम मोदी को भ्रमित मत कीजिए

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी मंच पर, किसी भी समय और किसी भी जगह प्रधानमंत्री के साथ बहस करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की कि वह प्रधानमंत्री को इस बहस के लिए मनाएं और उन्हें भ्रमित न करें। राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'अमित शाह जी, मोदी जी को भ्रमित न करें। बस उन्हें मेरे साथ खुली बहस के लिए मनाएं। किसी भी मंच पर, किसी भी समय। डरिए मत'। उनका यह बयान गृह मंत्री अमित शाह की उस टिप्पणी के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की बहस की चुनौती स्वीकार करते हुए कहा था कि उन्हें संसद के उचित मंच पर इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि अगर कांग्रेस औपचारिक रूप से मांग करती है तो केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार है।