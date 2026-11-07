अमेरिकी मध्यावधि चुनाव: एरिजोना में 60 साल बाद बदली सत्ता की तस्वीर, डेमोक्रेट्स का तीनों बड़े पदों पर कब्जा

अमेरिका के एरिजोना राज्य में इस बार चुनावी नतीजों ने इतिहास रच दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने राज्य की विधानसभा के दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर लिया है। इसके साथ ही गवर्नर का पद भी पार्टी के पास बना हुआ है। 1966 के बाद यह पहला मौका है, जब डेमोक्रेट्स ने एरिजोना में तीनों प्रमुख पदों पर अपना कब्जा जमाया है। इस चुनाव में पार्टी को देशभर में भी बड़ी कामयाबी मिली है और कांग्रेस के दोनों सदनों में उसका दबदबा बढ़ा है।

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एरिजोना में लंबे समय से रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा रहा है। पिछले करीब 60 साल से राज्य के निचले सदन यानी हाउस में रिपब्लिकन का नियंत्रण था, जबकि 1990 के दशक की शुरुआत से सीनेट भी इसी पार्टी के पास थी। अब डेमोक्रेट्स ने दोनों सदनों में जीत दर्ज कर सत्ता का पूरा समीकरण बदल दिया है। एसोसिएटेड प्रेस ने शुक्रवार को दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स की जीत की पुष्टि की।डेमोक्रेटिक गवर्नर केटी हॉब्स के लिए यह जीत काफी अहम मानी जा रही है। अपने पहले कार्यकाल में उन्हें रिपब्लिकन बहुमत वाली विधानसभा से लगातार टकराव का सामना करना पड़ा था। हॉब्स ने 540 से ज्यादा विधेयकों पर वीटो लगाया था। इनमें टैक्स, आव्रजन और मतदान से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल थे। अब विधानसभा के दोनों सदनों में अपनी पार्टी का बहुमत होने से उन्हें नीतियां लागू करने में पहले के मुकाबले आसानी हो सकती है। हॉब्स ने साफ किया है कि उनका ध्यान राज्य में पानी की समस्या दूर करने और आम लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें सस्ती बनाने पर रहेगा। इसके अलावा स्कूल वाउचर योजना में हो रही कथित धोखाधड़ी और गड़बड़ियों पर भी लगाम लगाने की तैयारी है।एरिजोना के अलावा मिशिगन, मिनेसोटा, पेंसिल्वेनिया, नेवादा और विस्कॉन्सिन में भी डेमोक्रेट्स ने राज्य के दोनों सदनों और गवर्नर पद पर अपना नियंत्रण कायम किया है। इन राज्यों में पहले दोनों पार्टियों के बीच सत्ता का बंटवारा था। इस तरह कम से कम छह राज्यों में डेमोक्रेट्स को पूरी सत्ता मिल गई है।डेमोक्रेट्स की जीत का असर उन राज्यों में भी दिखा है, जहां आमतौर पर रिपब्लिकन मजबूत माने जाते हैं। टेक्सास के निचले सदन पर भी डेमोक्रेट्स ने कब्जा कर लिया है। इस सदन में 2003 से रिपब्लिकन का शासन था। इसके साथ ही जीना हिनोजोसा ने गवर्नर पद जीतकर इतिहास बनाया है। 1994 के बाद वह टेक्सास की पहली डेमोक्रेटिक गवर्नर बनी हैं। हालांकि, राज्य की सीनेट पर अब भी रिपब्लिकन का नियंत्रण है।ये भी पढ़ें:मेन और नॉर्थ कैरोलिना में डेमोक्रेट्स ने निचले सदन में जीत हासिल की है, जबकि न्यू हैम्पशायर में दोनों सदनों पर कब्जा जमाया है। नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स के मुताबिक, 2010 के बाद यह सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव हो सकता है। उस समय आर्थिक मंदी के बीच रिपब्लिकन पार्टी ने देशभर में बड़ी जीत हासिल की थी। फिलहाल डेमोक्रेट्स कम से कम 28 राज्यों में गवर्नर पद पर रहेंगे। अलास्का और कंसास के नतीजे आने के बाद तस्वीर और साफ होगी।