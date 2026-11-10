पवन कल्याण का पत्नी से तलाक: आंध्र के डिप्टी सीएम ने किया अन्ना कोनिडेला से अलग होने का एलान, टूटी तीसरी शादी

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दोनों ने अपने शुभचिंतकों और करीबियों को संबोधित संयुक्त बयान में कहा, "जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साथ बिताने के बाद हमने आपसी समझ और सम्मान के साथ अलग होने का फैसला किया है।" उन्होंने आगे कहा कि भले ही उनकी शादी खत्म हो गई है, लेकिन वे अच्छे दोस्त और अपने बच्चों के प्रति समर्पित माता-पिता बने रहेंगे। बच्चों की खुशी हमेशा दोनों की साझा प्राथमिकता रहेगा।पवन कल्याण और अन्ना ने अपने बयान में इस निजी बदलाव के दौरान लोगों से समझदारी, संवेदनशीलता और उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की। उन्होंने इस सफर में साथ देने वाले सभी लोगों का आभार भी जताया। अलग होने की घोषणा के कुछ समय बाद अन्ना कोनिडेला ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर दिया। बताया गया है कि पवन कल्याण ने उनका सोशल मीडिया पर स्वागत किया था।पवन कल्याण ने सितंबर 2013 में रूसी नागरिक अन्ना लीजनेवा से शादी की थी। दोनों का विवाह हैदराबाद के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुआ था। उनके दो बच्चे हैं। बेटी का नाम पोलेना अंजना पवनोवा और बेटे का नाम मार्क शंकर पवनोविच है।पवन कल्याण ने नंदिनी के साथ 1997 में शादी की थी और दो साल में ही दोनों अलग हो गए थे। उनका अपनी पहली पत्नी से 2008 में तलाक हुआ था। इसके बाद पवन कल्याण ने रेणु देसाई से 2009 में की थी और दो साल बाद ही 2011 में दोनों अलग हो गए। पवन और रेणु का 2012 में तलाक हुआ था।पवन कल्याण और अन्ना के अलग होने की खबर से उनके प्रशंसकों और फिल्म जगत के शुभचिंतकों को हैरानी हुई है। दोनों को एक-दूसरे के करीब माना जाता रहा है। इस साल 2 सितंबर को पवन कल्याण के 55वें जन्मदिन पर अन्ना ने सोशल मीडिया पर उनके साथ एक तस्वीर साझा की थी।उन्होंने जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा था कि आज वह ऐसे व्यक्ति का जश्न मना रही हैं, जो कई लोगों के दिलों, विचारों और प्रार्थनाओं में शामिल हैं। उन्होंने पवन कल्याण के योगदान और लोगों के जीवन पर उनके प्रभाव का भी जिक्र किया था।