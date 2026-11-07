सुसी वाइल्स ने छोड़ा पद: ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ व्हाइट हाउस  से विदा होंगी, उनकी जगह स्टीफन मिलर की नियुक्ति

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि सुसी वाइल्स की जगह स्टीफन मिलर व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। यह रिपब्लिकन के मध्यावधि चुनावों में कांग्रेस का नियंत्रण खोने के कुछ ही दिनों बाद हुआ। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट पर वाइल्स की प्रशंसा की और कहा कि वह उनके राजनीतिक संगठन के लिए काम करती रहेंगी।

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मध्यावधि चुनावों में करारी हार के तुरंत बाद बदलाव का दौर

वाइल्स ट्रंप की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ थीं। वह इस पद पर सेवा देने वाली पहली महिला भी थीं। ट्रंप ने अपने पहले चार साल के कार्यकाल में चार चीफ ऑफ स्टाफ बदले थे। स्टीफन मिलर ट्रंप के आंतरिक सर्कल के प्रमुख सदस्य हैं, जो प्रशासन की सख्त आव्रजन नीतियों के मुख्य वास्तुकार हैं। वाइल्स का जाना रिपब्लिकन की मंगलवार को हुई मध्यावधि चुनावों में करारी हार के तुरंत बाद हुआ।