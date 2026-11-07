एक मंच पर आएंगे रूस-चीन-अमेरिका: ट्रंप-जिनपिंग और पुतिन पर ड्रैगन ने क्या संकेत दिए; कब-कहां मुलाकात की कवायद?

चीन ने पहली बार पुष्टि की है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संभावित मुलाकात को लेकर बातचीत चल रही है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने शुक्रवार को बताया कि तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक को लेकर संबंधित पक्षों के साथ बातचीत की जा रही है।

विज्ञापन