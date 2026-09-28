सुर्खियां: देशव्यापी बैंक हड़ताल टली; आज कई जगह आंधी-तूफान के आसार; एलपीयू में तनाव, कक्षाएं बंद-परीक्षा टली

आज की प्रमुख खबरों में मौसम, बैंकिंग, शिक्षा, बचाव अभियान, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल और मनोरंजन से जुड़ी कई अहम खबरें शामिल हैं। दिल्ली में पहाड़ों पर बर्फबारी के असर से ठंड बढ़ी है, जबकि उत्तर प्रदेश में बारिश और आंधी-तूफान का दौर जारी रहने का अनुमान है। बैंक हड़ताल को लेकर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच बैठक के बाद फैसला सामने आया है। एलपीयू में हिंसा के बाद नियमित कक्षाएं 10 दिन के लिए स्थगित कर दी गई हैं और मिड-टर्म परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। फरीदाबाद में बोरवेल में गिरी ढाई वर्षीय बच्ची को कई घंटे चले बचाव अभियान के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया। ईरान में अस्पताल पर हमले के बाद मलबे से मोजतबा खामनेई को निकाले जाने का मामला भी चर्चा में है। खेल जगत में विराट कोहली ने अपने शतक, 15 हजार रन और वर्ल्ड कप के सपने पर खुलकर बात की है, जबकि एशियाड में मनु भाकर और अविनाश साबले समेत भारतीय खिलाड़ियों पर नजर रहेगी। वहीं, असम पुलिस की कार्रवाई के बाद रिहा किए गए आशुतोष रांका का मामला, कश्मीर की खोखो चैंपियन नाजिया को पुरस्कार राशि का इंतजार और 'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' के विजेता रितेश पाल की कहानी भी सुर्खियों में है। अमर उजाला के इस लिंक पर राजनीति, अपराध, मौसम, कारोबार, शिक्षा, तकनीक, ऑटोमोबाइल, मनोरंजन और खेल जगत की तमाम प्रमुख खबरें एक ही क्लिक में पढ़ें...

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