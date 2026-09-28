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महाराष्ट्र: मुंबई में सार्वजनिक शौचालय में जहरीली गैस, चपेट में आने से दो लोगों की मौत

Mon, 28 Sep 2026 05:02 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 28 Sep 2026 05:02 AM IST
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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में रविवार तड़के सार्वजनिक शौचालय के अंदर कथित तौर पर जहरीली गैस की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) अधिकारियों ने बताया कि यह घटना गोरेगांव ईस्ट में मृणालताई ब्रिज के पास स्थित सार्वजनिक शौचालय में हुई। स्थानीय लोगों का दावा है कि शौचालय के अंदर किसी केमिकल जैसी तेज गंध आने के बाद दोनों लोगों का दम घुटने लगा। दोनों को नजदीकी नगर निगम संचालित अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तड़के करीब 3:45 बजे दोनों को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि जहरीले केमिकल रिसाव की असल प्रकृति और स्रोत का तत्काल पता नहीं चल सका है। वनराई पुलिस थाने ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऐसा लगता है कि शौचालय के पास स्थित किसी फैक्टरी से निकली गैस के संपर्क में आने के कारण यह हादसा हुआ। मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी।

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