इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5: रितेश पाल बने विनर, कभी भाई के सैलून में करते थे काम, अब मां के लिए बनाएंगे घर

'घर वाले कहते थे- डांस छोड़ो, भाई के सैलून में काम करो'

रितेश कहते हैं, 'जब मैंने ऑडिशन देना शुरू किया था, तब परिवार का थोड़ा कम साथ मिला था। बाद में जब उनको मेरी ग्रोथ दिखाई दी तो उन्होंने मेरा साथ देना शुरू किया। लेकिन जब तीन-चार साल हो गए और लगातार रिजेक्शन मिलने लगे तो उनका भी धैर्य जवाब देने लगा था। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई के साथ काम कर, हमारा पार्लर है, भाई की मदद कर। डांस से तो कुछ होने वाला नहीं है। घर वाले मुझे कहते थे कि डांस छोड़ और सैलून पर ध्यान दे'।

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने डांस छोड़ा नहीं। मैं छह दिन डांस करता था और रविवार को भाई के सैलून में उसकी मदद करने जाता था। वहां से मुझे अपनी जेब खर्च के लिए पैसे मिल जाते थे। उस समय मैं ये भी समझता था कि घर वाले अपनी जगह गलत नहीं सोच रहे हैं। उनको लग रहा था कि मैं इतने साल से कोशिश कर रहा हूं और कुछ हो नहीं रहा। लेकिन मेरे मन में डांस छोड़ने का सवाल ही नहीं था। मैं बस यही सोचता था कि एक दिन तो मेरा भी नंबर आएगा।'